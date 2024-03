Edite Ligere und ihr Mann können sich jetzt ein Haus bauen. Auf ihrem Handy zeigt die 37-Jährige, wo es entstehen soll - unweit von Riga. "Eine halbe Stunde Fußweg vom Meer entfernt", sagt sie. Ein Grundstück von 2000 Quadratmetern Größe haben sich die beiden in ihrer Heimat Lettland gekauft. Auf Kredit zwar, aber sie haben gute Aussichten, diesen in den nächsten Jahren zurückzahlen zu können.

Ligeres Mann ist Arzt, sie selbst baut sich ein kleines Unternehmen auf, die Tochter ist gerade in die Schule gekommen, der Sohn geht in den Kindergarten. Es ist ein Neustart daheim, zurück in der Heimat. Neun Jahre lang haben sie in Deutschland gelebt, seit Juni 2023 sind sie wieder in Lettland.

Die Rückkehrer sind enorm wichtig für die Zukunft des Landes

Die Familie gehört zu den mittlerweile Tausenden Rückkehrern, die jedes Jahr vor allem aus dem europäischen Ausland wieder nach Lettland ziehen. Und wie viele andere tun die Ligeres das nicht, weil sie im Ausland keinen Erfolg hatten oder nicht gern dort waren - sondern, weil sie noch lieber wieder zu Hause sein wollen. Umgeben von der eigenen Sprache, welche die Kinder auch lernen sollen. Und in einem Land, das sich in den vergangenen Jahren verändert hat, das ihnen heute lebenswerter, europäischer, westlicher vorkommt.

Edite Ligere war mit ihrer Familie neun Jahre in Deutschland. Jetzt baut sie sich in Lettland ein kleines Unternehmen auf.

Für Lettland sind diese Rückkehrer, offiziell Remigranten genannt, nicht einfach nur eine hübsche Nachricht. Sie sind enorm wichtig für die Zukunft des Landes. Kaum ein europäisches Land hat nach dem Zerfall der Sowjetunion und des ganzen sozialistischen Ostblocks so viel Bevölkerung verloren wie das Land an der Ostsee, gelegen zwischen Litauen und Estland.

Hatte Lettland im Jahr der Unabhängigkeit 1991 noch knapp 2,7 Millionen Einwohner, so sind es derzeit 1,8 Millionen. Auf fast so viel Fläche wie Bayern, wo mehr als sechsmal so viele Menschen leben. In den Neunzigern verließen zunächst viele Menschen den jungen Staat, die aus Russland oder anderen sowjetischen Teilrepubliken zugezogen waren. Zudem begann die Auswanderung in den Westen, nochmals verstärkt nach dem EU-Beitritt 2004 sowie der Finanzkrise 2008. Viele Letten gingen nach Irland oder Großbritannien. Diese Länder hatten wie Schweden von Anfang an ihre Arbeitsmärkte geöffnet, Deutschland hob erst 2011 die Zugangsbeschränkungen für die Menschen aus den neuen EU-Mitgliedsstaaten auf.

Die Zahl der Auswanderer gleicht sich an die der Rückkehrer an

Für Lettland bedeutete das einen Verlust vor allem der besser ausgebildeten und eher jüngeren Bevölkerung. Dazu kam die Abwanderung in die Städte. Ein Drittel der Bevölkerung lebt in Riga - 620 000 Menschen. Auf dem Land wird es leer, ganze Dörfer verschwinden. Schon 2015 berichtete der öffentlich-rechtliche Rundfunk, dass innerhalb eines Jahres 84 Gemeinden offiziell aus den Registern gestrichen worden seien, die Adressen existieren nicht mehr. Die Bevölkerung ist insgesamt überaltert, es sterben mehr Menschen, als geboren werden.

Doch so langsam gleicht sich immerhin die Zahl der Auswanderer an die der Rückkehrer an. Das war zunächst der Pandemie geschuldet, und dem Brexit. Nun trägt möglicherweise sogar der Krieg dazu bei, den der große Nachbar Russland in der Ukraine führt.

Edite Ligere zum Beispiel hat an eine Gefahr, die von Russland ausgehen könnte, gar nicht gedacht. Lettland sei in der Nato und der EU, sie fühle sich sicher, sagt sie. Aber ihr Heimatland sei auch noch jung, müsse sich entwickeln, aufgebaut werden. "So wie Deutschland nach dem Krieg aufgebaut wurde", sagt Ligere. Es habe also auch patriotische Gründe, dass sie wieder in Lettland sei.

Sehnsucht und Heimweh

Daina Šulca hört diese Haltung öfter. Šulca ist eine von fünf Koordinatorinnen im ganzen Land, die den sogenannten Remigranten Hilfe anbieten; sie ist zuständig für die Region Riga. Sie hilft etwa mit Arbeitsverträgen, der Anerkennung von Diplomen, mit dem Finanzamt oder bei der Suche nach einer Wohnung und der richtigen Schule. Auch Edite Ligere hat Šulca um Hilfe mit der Bürokratie gebeten. In fünf Jahren ihrer Tätigkeit hat Šulca mehr als 1200 Menschen beraten. Die Gründe für die Rückkehr seien oft emotional, Heimweh, Sehnsucht nach der Muttersprache, nach Familie und Freunden.

Daina Šulca hilft als Koordinatorin in Riga Rückkehrern dabei, die Bürokratie der Heimkehr zu bewältigen.

Aber sie beobachtet auch jenen neuen Patriotismus, von dem Edite Ligere spricht. Vor allem seitdem Russland die Ukraine überfallen hat. "Durch diesen Krieg wird den Leuten bewusst, dass sie ein demokratisches, unabhängiges Heimatland haben", sagt Šulca. "Auf einmal wissen sie das viel mehr zu schätzen."

Šulca arbeitet in einem kleinen, dunklen Büro in einem verwinkelten Gebäude im Zentrum von Riga. Sie berät Familien mit Kindern genauso wie Rentner. Sie weiß, wovon sie spricht, sie hat selbst einige Jahre in Dänemark gelebt. "Die Erfahrungen, die die Menschen aus dem Ausland mitbringen, sind sehr wertvoll." Aber es gibt auch traurige Geschichten. Manche, sagt Šulca, kehren nach einer Scheidung zurück oder sind pleite, im schlimmsten Fall beides. Einige Rückkehrer legen Šulca praktisch ihr ganzes Leben auf den Bürotisch. Andere brauchen nur ein paar Ratschläge zur Krankenversicherung.

Für manche wird der Westen unattraktiv

Längst nicht alle Rückkehrer brauchen Šulcas Hilfe. Allein im Jahr 2022 ließen sich 9300 Menschen wieder in Lettland nieder, mehr als 4000 in der Region Riga. Es sei noch zu früh, von einer Trendwende zu sprechen. Aber, sagt Šulca, die Statistik zeige eine Tendenz, dass mehr Menschen zurückkehren, als auswandern.

Das liegt wohl auch daran, dass sich die Lebensverhältnisse zwischen den östlichen und westlichen EU-Ländern langsam angleichen. Oder dass der Westen sogar unattraktiv wird. Weil etwa in Großbritannien die Lebenshaltungskosten seit dem Brexit stark gestiegen und auch in Deutschland die Mieten und Grundstückspreise viel zu hoch sind. "Die Leute merken, dass sie sich mittlerweile auch in Lettland ein gutes Leben leisten können - und das vielleicht einfacher als im Ausland", sagt Šulca.

Zwar sind auch in Lettland die Preise gestiegen, aber die Löhne eben auch. Vor allem für gut ausgebildete Menschen habe Lettland heute mehr Chancen zu bieten, sagt Šulca, IT-Spezialisten und Mediziner seien ohnehin immer gefragt. Auch wenn die Arbeitssuche schon mal ein halbes Jahr dauern könne und viele anfangs in eine Plattenbauwohnung zögen - bis sie in das eigene Haus oder eine Eigentumswohnung ziehen könnten.

"Man muss zusammenhalten, sonst schafft man es nicht."

Edite Ligere wohnt mit ihrer Familie erst einmal bei den Schwiegereltern. Sie ist froh, dass ihr Mann nun weniger Nachtschichten und Feiertagsdienste im Krankenhaus und dafür mehr Zeit für die Familie hat. Zwar verdienten sie nun weniger Geld als in Deutschland - könnten sich aber trotzdem ein Haus bauen. Sie selbst hat angefangen, Pralinen herzustellen. Gleich neben dem schicken, kleinen Café im Norden Rigas, wo sie von ihrem neuen Leben erzählt, liegt die Manufaktur. Ligere reichert das Konfekt mit Proteinen an, die aus Insekten gewonnen werden.

Sie hat Ökonomie und Ernährungswissenschaften studiert, selbst geforscht und viel ausprobiert. In Lettland sei es einfacher, ein solches Unternehmen aufzuziehen, sagt sie. Deutschland sei zu groß, da gehe man unter mit so einer Idee. In Lettland hat sie ihre Nische gefunden, baut sich Kundschaft auf, auch international.

Die neun Jahre in Deutschland will Ligere nicht missen. Aber es sei nun Zeit, ihrem eigenen Land etwas zurückzugeben. Jedes europäische Land müsse stark sein, damit alle miteinander noch stärker sind. "Das ist wie mit den Insekten. Man muss zusammenhalten, sonst schafft man es nicht."