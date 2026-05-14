Lettlands Regierungschefin Evika Silina hat nach dem Bruch ihrer Regierungskoalition am Donnerstag ihren Rücktritt bekanntgegeben. Die Liberalkonservative zog die Konsequenzen aus der Ankündigung eines ihrer Bündnispartner, die Koalition nicht mehr zu unterstützen. Staatschef Edgars Rinkevics, der den Auftrag zur Regierungsbildung erteilen muss will sich an diesem Freitag mit allen im Parlament vertretenen Parteien treffen. Auslöser der Krise in dem EU- und Nato-Land war der Rücktritt von Verteidigungsminister Andris Spruds. Der Progressiven-Politiker hatte sein Amt nach den Drohnenvorfällen im Luftraum des an Russland und Belarus grenzenden Landes niedergelegt.