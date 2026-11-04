Gut einen Monat nach der Parlamentswahl in Lettland hat Staatspräsident Edgars Rinkevics den amtierenden Regierungschef Andris Kulbergs mit der Regierungsbildung beauftragt. Rinkevics nominierte den 47 Jahre alten Politiker offiziell als Ministerpräsidenten des baltischen EU- und Nato-Landes. „Möge die Regierung stabil, produktiv und die vollen vier Jahre hinweg arbeiten“, sagte das lettische Staatsoberhaupt bei einem Treffen mit Kulbergs in Riga – einen Tag nach der konstituierenden Sitzung des neuen Parlaments.

Der seit Mai amtierende Kulbergs hatte mit seiner Mitte-Rechts-Partei Vereinigte Liste die Parlamentswahl Anfang Oktober mit einem Rekordergebnis gewonnen – sie holte 41 von 100 Mandaten. Er führte bereits erste Sondierungen mit anderen Parlamentsparteien und will seine Gespräche über die Bildung einer neuen Regierung nun fortsetzt. Wie auch Rinkevics äußerte er die Hoffnung, dass bis zu Lettlands Nationalfeiertag am 18. November eine neue Koalition gebildet werden könne. Kulbergs braucht mindestens einen Partner für eine Mehrheitsregierung.