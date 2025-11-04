Proteste mit Tausenden Teilnehmern und die erfolgreichste Petition, die es in Lettland jemals gab: Politik und Öffentlichkeit streiten in Lettland über die Istanbul-Konvention zum Schutz von Frauen vor Gewalt. Am Freitag hatte das lettische Parlament, die Saeima, mehrheitlich beschlossen, aus der Konvention auszutreten. Nun ist die Regierungskoalition zerstritten, der Präsident muss vermitteln, Botschafter mehrerer EU-Länder, darunter Polen und Deutschland, versuchen zu intervenieren. Ukrainische Parlamentarier warnen ihre lettischen Kollegen vor russischer Desinformation.