Um vier Uhr morgens am Freitag erhielten Bewohner einiger Regionen im Osten Lettlands eine Nachricht auf ihrem Handy – Warnstufe Orange, Bedrohung des Luftraums. Das bedeutet: von Türen und Fenstern fernhalten und einen Raum aufsuchen, in dem man mindestens zwei Wände von der Außenmauer entfernt ist. Möglich, dass einige Menschen die Warnmeldung schlicht verschliefen. In der Kleinstadt Aglona waren aber einige Pilger wach, die für das katholische Fest Mariä Himmelfahrt am Samstag zur barocken Wallfahrtskirche gekommen waren. Die Pilger hatten eigentlich in einer Schulturnhalle ihre Lager aufgeschlagen, verbrachten aber den Rest der Nacht im Keller der Schule, wie das lettische Fernsehen berichtete.