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Drohne über LettlandWarnstufe Orange um vier Uhr morgens

Lesezeit: 3 Min.

Ein italienisches Kampfflugzeug vom Typ „Eurofighter“ schoss die Drohne über Lettland ab.
Ein italienisches Kampfflugzeug vom Typ „Eurofighter“ schoss die Drohne über Lettland ab. Mindaugas Kulbis/AP/dpa

Im Osten Lettlands sollten sich Bewohner am Freitagmorgen in Sicherheit bringen. Italienische „Eurofighter“ schossen eine Drohne ab. Die Bedrohung bleibt.

Von Viktoria Großmann, Warschau

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Um vier Uhr morgens am Freitag erhielten Bewohner einiger Regionen im Osten Lettlands eine Nachricht auf ihrem Handy – Warnstufe Orange, Bedrohung des Luftraums. Das bedeutet: von Türen und Fenstern fernhalten und einen Raum aufsuchen, in dem man mindestens zwei Wände von der Außenmauer entfernt ist. Möglich, dass einige Menschen die Warnmeldung schlicht verschliefen. In der Kleinstadt Aglona waren aber einige Pilger wach, die für das katholische Fest Mariä Himmelfahrt am Samstag zur barocken Wallfahrtskirche gekommen waren. Die Pilger hatten eigentlich in einer Schulturnhalle ihre Lager aufgeschlagen, verbrachten aber den Rest der Nacht im Keller der Schule, wie das lettische Fernsehen berichtete.

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