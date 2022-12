Tichon Dsjadko, der Chefredakteur von Doschd in der Redaktion in Riga.

Von Silke Bigalke und Viktoria Großmann, Moskau/München

Am besten beginnt man diese Geschichte mit den letzten Worten der allerletzten Sendung von Doschd in Russland. Es war Anfang März und bereits verboten, den Krieg in der Ukraine so zu nennen. Die Redaktion hatte Putins Feldzug von Anfang an verurteilt, nun war das Risiko für sie zu groß geworden. Zum Abschied versammelte die Gründerin des TV-Senders ihre Mitarbeiter vor laufender Kamera. "Kein Krieg!" sagte sie zum Schluss, dann verließen alle gemeinsam das Studio.