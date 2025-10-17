Letitia James ist Generalstaatsanwältin von New York und eine Gegnerin von Donald Trump. Jetzt wurde sie angeklagt. Wohl auch, weil es zu den Prinzipien des US-Präsidenten gehört, sich an seinen Widersachern zu rächen.

Am Montag stand Letitia James auf einer Bühne in New York, Wahlkampf für Zohran Mamdani. Der Demokrat, 33 Jahre alt, will Bürgermeister werden. Die Demokratin, 66 Jahre alt, unterstützt ihn. „We love Tish!“, riefen ihre Anhänger, Tish ist ihr Spitzname. Es ging bei dieser Veranstaltung im United Palace von Manhattan eigentlich um Mamdani, den linken Kandidaten. Aber es ging auch um sie, um Letitia James, die Generalstaatsanwältin der größten Stadt in den USA.