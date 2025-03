Von Paul Munzinger

In Lesotho war man bis zu dieser Woche der Ansicht, zu den USA ein gutes Verhältnis zu pflegen. „Warm und herzlich“ seien die Beziehungen, sagte ein Regierungssprecher am Mittwoch tapfer. Aber da wusste bereits die ganze Welt, dass Donald Trump das etwas anders sieht. Tags zuvor hatte der US-Präsident im Kongress erklärt, warum er keine Entwicklungshilfe mehr zahlen will, und afrikanische Länder aufgezählt, in denen amerikanisches Geld verschwendet werde. Im Fall Lesothos beließ er es nicht dabei, sondern stellte gleich dessen Existenz infrage. Von dem Land, feixte Trump zum Vergnügen seiner Anhänger, habe noch nie jemand gehört.