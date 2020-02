Lesothos Ministerpräsident Thomas Thabane ist dem Auftakt seines Mordprozesses ferngeblieben. Gerüchten zufolge sei der 80-Jährige zu medizinischen Tests nach Südafrika gereist, sagte der stellvertretende Polizeichef Paseka Mokete am Freitag. Thabanes Anwalt habe ihm gesagt, er wisse nicht, wo sich sein Mandant aufhalte. Es sei aber noch zu früh, einen Haftbefehl zu erwirken. "Wir warten jetzt, dass er zurückkehrt, damit er angeklagt werden kann", sagte Mokete. Tags zuvor hatte Mokete der Nachrichtenagentur AP noch gesagt, Thabane werde im Gericht erscheinen, wo er wegen Mordes an seiner von ihm getrennt lebenden Frau Lipolelo und Mordversuchs an deren Freundin angeklagt werden soll. Thabane ist der erste amtierende Ministerpräsident Lesothos, der sich einer Strafanklage stellen muss. Lesothos Regierungspartei All Basotho Convention hat Thabanes sofortigen Rücktritt gefordert. Die drohende Mordanklage mache es ihm unmöglich, weiter im Amt zu bleiben.

© SZ vom 22.02.2020 / dpa Feedback