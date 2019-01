17. Januar 2019, 12:09 Uhr Leserdiskussion Wo steht Deutschland beim Thema Gleichberechtigung?

Bei der Feierstunde zum Frauenwahlrecht im Bundestag tragen alle Frauen der SPD-Fraktion weiße Kleidung - wie die Frauen in der Nationalversammlung vor 100 Jahren.

Am 19. Januar 1919 fanden die ersten Wahlen für und mit Frauen in Deutschland statt. Gleichstellung herrscht heute aber immer noch nicht: Männer und Frauen werden ungleich bezahlt - und der Frauenanteil in der Politik ist gering. Im Bundestag sind es aktuell nur 30,7 Prozent.

