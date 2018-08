28. August 2018, 12:44 Uhr Leserdiskussion Wie bewerten Sie den Umgang von Politik und Staat mit dem Fall Chemnitz?

Am Sonntag zogen 800 Rechtsextreme durch Chemnitz, am Montag stießen mehrere Tausend Rechtsextreme und etwa tausend Linke in der sächsischen Stadt aufeinander.

Die Ausschreitungen in Ostdeutschland überfordern die Polizei und führen zu ganz unterschiedlichen Reaktionen aus der Politik. Ministerpräsident Kretschmer prangert am Montagnachmittag in einem Tweet Hetze und Selbstjustiz an, die Bundesregierung kritisiert die Ausschreitungen auf "das Schärfste".

