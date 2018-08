24. August 2018, 13:05 Uhr Leserdiskussion Wie beurteilen Sie Kretschmers Verhalten in der Polizei-Affäre?

Kurz nach der Veröffentlichung des Videos über den umstrittenen Polizeieinsatz twitterte Kretschmer: "Die einzigen Personen, die in diesem Video seriös auftreten, sind Polizisten."

Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer steht wegen seiner Aussagen zum Vorgehen der Polizei am Rande einer Pegida-Demonstration in der Kritik. Während sich die AfD bislang zurückhält, kippt die Stimmung in der schwarz-roten Koalition.

Wie Sie sich zur Diskussion anmelden können und welche Regeln gelten, erfahren Sie hier.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Haben Sie Themenanregungen oder Feedback? Mailen Sie an debatte@sz.de oder twittern Sie an @SZ. Alle Kontaktmöglichkeiten finden Sie hier.