27. Januar 2019, 08:30 Uhr Leserdiskussion Wie beurteilen Sie das Gedenken an den Holocaust in Deutschland?

Der "Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus" erinnert an die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz am 27. Januar 1945. SZ-Autor Heribert Prantl zeigt sich besorgt: "Erstmals seit Gründung der Bundesrepublik sitzt in allen Landtagen eine Partei, in welcher auch der Rassismus eine Heimstatt hat."

