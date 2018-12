7. Dezember 2018, 08:05 Uhr Leserdiskussion Wer soll die CDU in die Zukunft führen?

Die Spannung vor dem CDU-Bundesparteitag in Hamburg steigt. Wer wird an die Spitze der Partei gewählt: Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz oder Jens Spahn? Die 1001 Delegierten werden am Freitag darüber abstimmen.

Wie Sie sich zur Diskussion anmelden können und welche Regeln gelten, erfahren Sie hier.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Haben Sie Themenanregungen oder Feedback? Mailen Sie an debatte@sz.de oder twittern Sie an @SZ. Alle Kontaktmöglichkeiten finden Sie hier.