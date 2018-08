3. August 2018, 09:56 Uhr Leserdiskussion Was halten Sie von Seehofers Wahlkampfauftritt?

"Ende August fange ich selbst das Twittern an", sagte Seehofer. "Da werden sich manche wundern, was wir nach der Sommerpause noch alles auf die Beine bringen."

In seiner Rede in Töging hat Horst Seehofer seine Flüchtlingspolitik verteidigt, heftige Kritik an den Medien geübt - und angekündigt, künftig zu twittern, um "Fake News" entgegenzutreten.

