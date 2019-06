7. Juni 2019, 16:30 Uhr Leserdiskussion Ihre Meinung zur politischen Situation in Tschechien

Bei einer der größten Kundgebungen seit der demokratischen Wende von 1989 füllten Zehntausende Demonstranten am Dienstagabend den zentralen Wenzelsplatz in Prag.

Am Dienstag forderten Zehntausende Demonstranten in Prag den Rücktritt von Premier Andrej Babiš. In Tschechien und anderen osteuropäischen EU-Staaten stockt der Vormarsch der Autoritären, kommentiert SZ-Autor Tobias Zick.

