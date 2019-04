6. April 2019, 11:23 Uhr Leserdiskussion Haben Sie Verständnis für das Berliner Volksbegehren?

Das Bündnis "Deutsche Wohnen und Co. enteignen" sammelt von diesem Wochenende an Unterschriften für ein Volksbegehren. Gefordert wird, Unternehmen mit mehr als 3000 Wohnungen in Berlin zu enteignen.

