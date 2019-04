4. April 2019, 18:59 Uhr Leserdiskussion Geheimdienste und Polizei: Braucht es eine striktere Trennung?

Von dem einstigen Trennungsgebot in Deutschland von Polizei und Geheimdiensten ist heute, kurz vor dem siebzigsten Geburtstag am 14. April, nicht viel übrig. Sie nähern sich immer mehr an.

Wie Sie sich zur Diskussion anmelden können und welche Regeln gelten, erfahren Sie hier.

Kommentar: Die Polizeiarbeit wandert ins Dunkle ab

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Haben Sie Themenanregungen oder Feedback? Mailen Sie an debatte@sz.de oder twittern Sie an @SZ. Alle Kontaktmöglichkeiten finden Sie hier.