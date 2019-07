10. Juli 2019, 13:35 Uhr Leserdiskussion Chancengleichheit: Wie bewerten Sie den Vorstoß des Innenministers?

Um strukturschwache Regionen mit schnellem Internet zu versorgen und an Bahntrassen anzubinden, fordert Horst Seehofer Investitionen in Milliardenhöhe.

Die Bundesregierung will sich gegen die soziale Spaltung in Deutschland stemmen und Milliarden für mehr Chancengleichheit in die Hand nehmen. SZ-Autor Stefan Braun kommentiert: Den schönen - lange überfälligen - Worten müssen jetzt schnell Taten folgen.

Wie Sie sich zur Diskussion anmelden können und welche Regeln gelten, erfahren Sie hier.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Haben Sie Themenanregungen oder Feedback? Mailen Sie an debatte@sz.de oder twittern Sie an @SZ. Alle Kontaktmöglichkeiten finden Sie hier.