Soldaten betreten auf dem niedersächsischen Luftwaffenstützpunkt Wunstorf wieder deutschen Boden nach ihrem Evakuierungseinsatz in Afghanistan.

Die Bilanz deutscher Bundeswehreinsätze ist in den letzten Jahren überschaubar gewesen: In Afghanistan haben die Taliban nach Abzug der USA innerhalb kürzester Zeit die Kontrolle über das Land gewonnen, in Mali putscht sich ein von Deutschland ausgebildeter Militäroffizier zum Präsidenten.