20. Februar 2019, 19:05 Uhr Leserdiskussion Bezahlbarer Wohnraum durch Bürgerbeteiligung?

Am 24.02.2019 findet in Freiburg ein Bürgerentscheid über das geplante Bauprojekt der Stadt statt.

In Berlin und Freiburg wird per Bürgerentscheid über Stadt- und Wohnungsplanung abgestimmt. Liegt die Lösung der Wohnungskrise nicht in einem Dialog?

Wie Sie sich zur Diskussion anmelden können und welche Regeln gelten, erfahren Sie hier.

Kommentar: Das Volk soll mitentscheiden

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Haben Sie Themenanregungen oder Feedback? Mailen Sie an debatte@sz.de oder twittern Sie an @SZ. Alle Kontaktmöglichkeiten finden Sie hier.