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BildungLesen lernen mit Lionel Messi

Lesezeit: 4 Min.

Zwei Schülerinnen lesen Bücher in der Schulbibliothek.
Zwei Schülerinnen lesen Bücher in der Schulbibliothek. Przemek Klos/IMAGO/imagebroker

Kinder in Deutschland lesen seit Jahrzehnten immer schlechter. Nun wollen Forscher wie Ulrich Ludewig den Trend umkehren – ausgerechnet mithilfe von künstlicher Intelligenz.

Interview von Vinzent-Vitus Leitgeb

Die Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung (Iglu) ist eine der wichtigsten internationalen Bildungsstudien. Seit 2001 wird damit alle fünf Jahre verglichen, wie gut Grundschulkinder weltweit lesen können. Außerdem werden Daten zu ihren Schulen, Lehrkräften und Eltern erhoben, um Ergebnisse besser einordnen zu können. Seit Mitte Mai werden nun wieder mehr als 400 000 Schülerinnen und Schülern in rund 60 Staaten und Regionen getestet. In Deutschland ist das Institut für Schulentwicklungsforschung an der TU Dortmund zuständig, wo auch Ulrich Ludewig als stellvertretender Projektleiter arbeitet.

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:Was Deutschland von Kanadas Schulen lernen will

Viele Zuwanderer, immer mehr Lehrstoff und Förderbedarf: Kanadische Schulen stehen vor ähnlichen Hürden wie deutsche – trotzdem schneiden die Schüler dort deutlich besser ab. Was machen die Kanadier anders?

SZ PlusVon Vinzent-Vitus Leitgeb

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