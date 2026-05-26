Die Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung (Iglu) ist eine der wichtigsten internationalen Bildungsstudien. Seit 2001 wird damit alle fünf Jahre verglichen, wie gut Grundschulkinder weltweit lesen können. Außerdem werden Daten zu ihren Schulen, Lehrkräften und Eltern erhoben, um Ergebnisse besser einordnen zu können. Seit Mitte Mai werden nun wieder mehr als 400 000 Schülerinnen und Schülern in rund 60 Staaten und Regionen getestet. In Deutschland ist das Institut für Schulentwicklungsforschung an der TU Dortmund zuständig, wo auch Ulrich Ludewig als stellvertretender Projektleiter arbeitet.