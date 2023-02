Von Daniel Brössler und Alex Rühle, Berlin/Stockholm

Der Bundeskanzler hatte offenbar eine Ahnung. Als Olaf Scholz am vergangenen Mittwoch die Lieferung von Kampfpanzern des Typs Leoprad-2 aus Beständen der Bundeswehr an die Ukraine verkündete, garnierte er das mit einer Bemerkung auf Latein. Nun gelte: "Hic Rhodus, hic salta." Die Wendung bezieht sich auf die Äsop-Fabel "Der Fünfkämpfer als Prahlhans", in der ein Athlet mit einem großen Sprung angibt, den er einmal in Rhodos gemacht habe. "Hier ist Rhodos, hier springe", ist folglich die bildungsbürgerliche Aufforderung, Worten Taten folgen zu lassen. Wen er damit meinte, ließ Scholz freilich offen. Ganz allgemein richtete er sich an jene, "die sich besonders hervorgetan haben, an öffentlichen Diskursen der deutschen Innenpolitik teilzunehmen".