Von Nicolas Richter, Berlin

Die Regierungen Deutschlands und der USA widersprechen einander in der Frage, wie es zur deutschen Zusage kam, Kampfpanzer westlicher Bauart an die Ukraine zu liefern. "Die Deutschen haben dem Präsidenten gesagt, dass sie nicht bereit seien, Leoparden in die Schlacht zu schicken, bis der Präsident zustimme, Abrams zu schicken", sagte Jake Sullivan, der Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, am Wochenende dem Sender ABC.