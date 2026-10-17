Papst Leo XIV. kann wenige Tage nach seiner Krebsoperation die Gemelli-Klinik in Rom verlassen. Das Oberhaupt der katholischen Kirche werde an diesem Samstag in den Vatikan zurückkehren und am Sonntag das Angelus-Gebet vom Fenster der päpstlichen Wohnung aus sprechen, teilte der Vatikan mit. Leo war nach Angaben der Ärzte bei einer Operation am Dienstag der untere Lappen seines rechten Lungenflügels entfernt worden, in dem sich ein bösartiger Tumor befand.

Der Pressedienst des Vatikans teilte mit, die Entscheidung zur Entlassung des Papstes beruhe auf neuen von seinen Ärzten vorgelegten Untersuchungsergebnissen. Schon zuvor waren die Mitteilungen zur Genesung des 71-Jährigen positiv gewesen. Leo habe sich am Freitag einer Blutuntersuchung und einer Röntgenaufnahme des Brustkorbs unterzogen, hieß es in einer vom Vatikan verbreiteten Mitteilung. Dabei sei „eine anhaltende Verbesserung seines Gesundheitszustands“ festgestellt worden.

Dieses vom Vatikan zur Verfügung gestellte Foto zeigt den Papst im Gemelli-Krankenhaus. Dort hat er am Freitag eine Messe zelebriert. Foto: Vatikan/dpa

Behandelt und operiert wurde Leo in der Klinik im Nordwesten Roms, in der es einen eigenen Trakt für den Papst gibt. Der Vatikan veröffentlichte drei Tage nach der OP erstmals Bilder aus dem Krankenhaus. Darauf ist zu sehen, wie der Pontifex in einer Kapelle der Klinik im Stehen eine Messe feiert. Der gebürtige US-Amerikaner habe sich beim gesamten Personal der Klinik für deren Arbeit bedankt, hieß es.

Leo bekommt inzwischen Physiotherapie, was ihm beim Atmen helfen soll. Ansonsten kann er dem Bulletin zufolge „seine normalen täglichen Aktivitäten völlig selbständig ausführen“.

Weitere Angaben machten die Ärzte bisher nicht. Damit bleibt unbekannt, ob der Papst nach dem 90-minütigen Eingriff nun krebsfrei ist. Bei dem entfernten Knoten handelte es sich um ein sogenanntes Lungenadenokarzinom. Experten zufolge ist dies die häufigste Form von Lungenkrebs.

Experten hielten kurz nach der Operation einen positiven weiteren Verlauf für realistisch. Im besten Fall stehe nach der OP nur Nachsorge an, sagte Jürgen Behr vom Lehrstuhl für Klinische Pneumologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU). Für Patienten sei der Verlust eines Lungenlappens nicht dramatisch. Er gehe mit etwa zehn bis 20 Prozent Leistungsverlust der Lunge einher, was im Alltag oft kaum auffalle.

Unklar bleibt unter anderem, wie groß der Tumor war, ob es weitere Knoten im Lungenlappen gab und ob Lymphknoten befallen sind – all diese Aspekte sind den Experten zufolge entscheidend für die weiteren Aussichten.