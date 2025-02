Von Klaus Schieder

Lenggries, das Bergparadies. Lenggries, die große Wintersportregion. Lenggries, das Naturidyll. Der Gemeinde im Isarwinkel mit ihren 10 000 Einwohnern haben Touristiker schon viele Etiketten aufgeklebt. Das Hochglanzbild mit Schnee am Brauneck und schmucken Bauernhöfen, Lüftlmalerei und Satteldachromantik hat mit der Bundestagswahl jedoch trübe Stellen bekommen. In manchen Wahlbezirken erreichte die AfD dort um die 25 Prozent, im Ortsteil Wegscheid sogar 33,1 Prozent. Lenggries, die AfD-Hochburg? Das hört Bürgermeister Stefan Klaffenbacher von den Freien Wählern nicht gerne. Stimme so nicht, widerspricht er. Bei den Zweitstimmen habe die AfD in seiner Gemeinde insgesamt 18,3 Prozent geholt, das seien 2,5 Prozent weniger als bundesweit.