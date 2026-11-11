Noch ist nicht klar, ob Ulrich Siegmund (AfD) in diesem Jahr Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt wird und damit in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland der erste Regierungschef einer Partei, die zumindest in diesem Bundesland als gesichert rechtsextrem gilt. Sicher ist aber: Seine Partei hat die Landtagswahl gewonnen, sie stellt den Landtagspräsidenten und einen seiner Stellvertreter. Im Bundestag ist die AfD die stärkste Oppositionskraft und liegt in Umfragen deutlich vor der Union. Wer nach Indikatoren für eine Verschiebung der politischen Landschaft nach rechts sucht, wird also recht schnell fündig.