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ExtremismusGesellschaft am Kipppunkt

Lesezeit: 4 Min.

Die Kurve geht nach oben: Der Anteil der Menschen mit geschlossen rechtsextremem Weltbild steigt wieder in Deutschland – junge Rechtsextremisten in Berlin.
Die Kurve geht nach oben: Der Anteil der Menschen mit geschlossen rechtsextremem Weltbild steigt wieder in Deutschland – junge Rechtsextremisten in Berlin.
Foto: Friedrich Bungert

Eine Gruppe von Wissenschaftlern hat die Gefühlswelt der Deutschen untersucht. Gefunden haben sie unter anderem eine veritable Sehnsucht nach Apokalypse.

Von Tim Frehler, Leipzig

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Noch ist nicht klar, ob Ulrich Siegmund (AfD) in diesem Jahr Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt wird und damit in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland der erste Regierungschef einer Partei, die zumindest in diesem Bundesland als gesichert rechtsextrem gilt. Sicher ist aber: Seine Partei hat die Landtagswahl gewonnen, sie stellt den Landtagspräsidenten und einen seiner Stellvertreter. Im Bundestag ist die AfD die stärkste Oppositionskraft und liegt in Umfragen deutlich vor der Union. Wer nach Indikatoren für eine Verschiebung der politischen Landschaft nach rechts sucht, wird also recht schnell fündig.

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Mit einer absoluten Mehrheit in Sachsen-Anhalt könnte die AfD das Land – und auch den Bund – tiefgreifend verändern. Politik und Behörden versuchen, sich auf dieses Szenario vorzubereiten.

SZ PlusVon Markus Balser, Georg Ismar, Wolfgang Janisch und Henrike Roßbach

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