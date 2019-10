Vor einer Sondersitzung zum 30. Jahrestag der friedlichen Revolution in der DDR haben Mitglieder der Unionsfraktion politischer Häftlinge weltweit gedacht. An der Nikolaikirche in Leipzig legten sie am Montag Blumen sowohl für politische Häftlinge in der DDR als auch für politische Gefangene der Gegenwart nieder. In einem "Leipziger Aufruf" wollten sich CDU und CSU gegen eine Verharmlosung der SED-Diktatur in der DDR aussprechen. Sie fordern ein Mahnmal für die Opfer kommunistischer Gewaltherrschaft in Deutschland sowie ein Freiheits- und Einheitsdenkmal in Leipzig. Außerdem soll ein Zentrum für Oppositions- und Widerstandsgeschichte in der ehemaligen Stasi-Zentrale in Berlin entstehen.