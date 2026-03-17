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Kritik an KulturstaatsministerWeimer sagt Rundgang auf  Leipziger Buchmesse ab

Wolfram Weimer (parteilos), Staatsminister für Kultur und Medien, bei einer Pressekonferenz.
Wolfram Weimer (parteilos), Staatsminister für Kultur und Medien, bei einer Pressekonferenz. Fabian Sommer/dpa

Auf der Messe hätte der Deutsche Buchhandlungspreis verliehen werden sollen, den Weimer nach Kontroversen um Nominierte und den Verfassungsschutz absagen ließ.

Der in Kritik geratene Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat seinen Rundgang auf der Leipziger Buchmesse abgesagt. Wegen einer Debatte im Bundestag könne er nicht wie geplant diesen Termin auf der Messe wahrnehmen, teilte eine Sprecherin mit. Weimer werde zudem am Mittwochabend am Festakt zur Eröffnung der Buchmesse teilnehmen. Die Leipziger Buchmesse ist vom 19. bis 22. März für Besucher geöffnet.

Der jeweilige Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien absolviert traditionell einen Rundgang über die Leipziger Buchmesse. Das war auch für Weimer an diesem Donnerstag geplant. Zudem war er zur Eröffnung des Ukraine-Standes auf der Buchmesse eingeplant. Wegen der Bundestagsdebatte sind diese Termine nun gestrichen worden. Am Abend will Weimer in der Deutschen „Nationalbibliothek “an einer Diskussionsrunde zur Meinungsfreiheit teilnehmen.

Kritik der Kulturbranche am Kulturstaatsminister

Weimer was zuletzt mehrfach kritisiert worden. Wegen angeblicher „verfassungsschutzrelevanter Erkenntnisse“ ließ er drei linke Buchläden von der Nominierungsliste für den Deutschen Buchhandlungspreis streichen. Die Auszeichnung hätte auf der Messe vergeben werden sollen. Weimer sagte schließlich die Verleihung komplett ab. Unter anderem äußerte sich der Börsenverein des Deutschen Buchhandels kritisch zu dem Vorgehen.

Kurz darauf wurde bekannt, dass sich Weimer gegen einen lange geplanten Erweiterungsbau der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig entschieden hat. Die Planungen seien wegen der unsicheren Haushaltslage des Bundes ausgesetzt, teilte ein Sprecher mit. Weimer strebe an, in Zukunft möglichst digitale Werke sammeln zu lassen. Auch diese Haltung des Kulturstaatsministers stieß auf Widerstand.

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Wolfram Weimer erscheint so überfordert, dass er sich nicht anders zu helfen weiß, als dreist die Unwahrheit zu verbreiten. Ist der Schaden, den er sich selbst und seinem Amt als Kulturstaatsminister zugefügt hat, noch zu reparieren?

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