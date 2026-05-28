Die SPD will mit dem aktuellen sächsischen Wirtschaftsminister Dirk Panter als Kandidat in die Oberbürgermeisterwahl in Leipzig 2027 gehen. „Nach der erfolgreichen Amtszeit von Burkhard Jung ist Dirk Panter genau der Richtige, um Leipzigs Erfolgsgeschichte neue Seiten hinzuzufügen“, sagte SPD-Chef Henning Homann der Deutschen Presse-Agentur in Dresden. „Seit 1990 wird Leipzig sozialdemokratisch regiert“, so Homann. Die sächsische SPD werde alles daran setzen, diesen Weg fortzusetzen. Eine offizielle Nominierung soll im Herbst folgen. Panter ist 52 Jahre alt und lebt in Leipzig. Seit 2024 übt er das Amt des sächsischen Wirtschaftsministers aus. SPD-Politiker Burkhard Jung tritt nach drei Amtszeiten nicht mehr an.