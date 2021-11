Einige tausend Menschen haben am Samstag Jahr gegen Corona-Maßnahmen protestiert. Dabei kam es am Samstag immer wieder zu Rangeleien, als Demonstranten versuchten, Polizeiketten zu durchbrechen. "Vereinzelt wurden Einsatzkräfte mit Gegenständen beworfen und mit Reizstoff besprüht", sagte ein Polizeisprecher. Am Rande der Demonstrationen wurden nach einer vorläufigen Bilanz 48 Straftaten und mehr als 600 Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten aufgenommen. Zeitweise wurden demnach etwa 500 Menschen festgesetzt.