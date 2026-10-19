Nach dem jüngsten Sicherheitsvorfall am Leipziger Flughafen haben sich zwei Männer im Alter von 20 und 32 Jahren der Polizei gestellt. Das gab die Polizeidirektion Leipzig in einer Pressemitteilung bekannt. Zuvor hatte die Bild berichtet.

Sie sind mit ihren Rechtsanwälten bei der Staatsanwaltschaft Leipzig vorstellig geworden. Sie seien der Fahrzeugführer und Fahrzeughalter des Pkws gewesen, der am Samstag mutmaßlich den Sicherheitszaun am Flughafen Leipzig durchbrochen hatte. „Der 20-Jährige ließ über seinen Rechtsanwalt mitteilen, dass er im Bereich des Flughafens die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und dabei den Zaun des Flughafengeländes durchbrochen habe“, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Danach habe er sich von der Unfallstelle entfernt und das Auto sei in der Folge auf private Veranlassung abgeschleppt worden.

Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis hat. Die Wohnung des Mannes sei durchsucht worden. Das Fahrzeug konnte sichergestellt werden. Gegen den 20-Jährigen wird wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Gegen den 32-Jährigen wird ermittelt, weil er zugelassen hat, dass der 20-Jährige das Auto fuhr, obwohl dieser keine Fahrerlaubnis besaß.

Suchaktion der Polizei : Erneuter Sicherheitsvorfall am Flughafen Leipzig Ein Auto hat offenbar in der Nacht zu Sonntag den Sicherheitszaun des Leipziger Flughafens durchbrochen. Die Polizei hat bislang keine verdächtigen Gegenstände gefunden – die Nordpiste war zwischenzeitlich gesperrt. ...

Der Schaden an dem Sicherheitszaun war am Samstagabend gegen 23 Uhr festgestellt worden, wie die Bundespolizeiinspektion Leipzig am Sonntag mitteilte. Diese sei „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ von einem Fahrzeug durchbrochen worden. Da zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass unberechtigte Personen oder verdächtige Gegenstände auf das Flughafengelände gelangt waren, sicherten Einsatzkräfte das Areal. Ein Polizeihubschrauber und Drohnentechnik der Bundespolizei kamen dabei zum Einsatz.

Ein Polizeisprecher sagte, die Behörden hätten kein Fahrzeug gefunden. Auch verdächtige Gegenstände seien nicht entdeckt worden. Es werde noch ermittelt, ob es sich bei dem Vorfall um einen Unfall oder eine Straftat handele. Bereits am Sonntag sei der Flugverkehr wieder durchgehend normal verlaufen, sagte ein Flughafensprecher.

Der Vorfall weckte Erinnerungen an einen Anschlagsversuch auf denselben Flughafen am 4. August. Damals waren Drohnenteile und Sprengstoff auf dem Flugfeld in der Nähe von ukrainischen Transportflugzeugen entdeckt worden. Die Bundesregierung machte Russland dafür verantwortlich. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt erklärte, die Ermittlungen belegten eine russische Verantwortung. Die Bundesregierung warnte vor weiteren eskalierenden hybriden Angriffen Russlands auf kritische Infrastruktur in Deutschland.