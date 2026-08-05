Bundesinnenminister Alexander Dobrindt geht nach dem Drohnen -Vorfall am Leipziger Flughafen von einem „hybriden Anschlagsszenario“ aus. Die Drohne, die in der Nacht auf Mittwoch am Flughafen gesichtet und später von Experten ausgeschaltet wurde, sei mit Sprengstoff ausgestattet gewesen. Das habe eine „neue Gefahrenqualität“, sagte Dobrindt in einer Pressekonferenz am Mittwochabend. Die Bedrohung sei jetzt nicht mehr abstrakt, sondern hoch. Die Generalstaatsanwaltschaft in Dresden und das im Landeskriminalamt ansässige Polizeiliche Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum (PTAZ) haben die Ermittlungen übernommen.

Dobrindt hatte am Mittwoch seinen Urlaub unterbrochen, um sich in die Ermittlungen nach dem Drohnen-Vorfall am Leipziger Flughafen einzuschalten. „Drohnen-Bedrohungen, auch im hybriden Zusammenhang, das kennen wir aus der Vergangenheit. Dass eine Drohne – bewaffnet mit Sprengstoff – sich auf einem Flughafengelände befindet, das ist ein neues Bedrohungsszenario“, sagte Dobrindt in einer Erklärung am Leipziger Flughafen. Der CSU-Politiker hatte sich am Abend zu einer großen Lagebesprechung mit dem sächsischen Innenminister Armin Schuster (CDU) und den Spitzen der Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern getroffen.

Ermittler der Polizei arbeiten in der nähe einer ukrainischen Antonow-Frachtmaschine (li. ) auf dem Rollfeld des Flughafen Leipzig. Jens Schlueter/Getty Images

Alle Spekulationen über die Art des Sprengstoffs, die Konstruktion der Drohne, ihre Herkunft und die Frage, wer dahinterstecke, seien jetzt Teil der Ermittlungen, so der Innenminister: „Alle Spekulationen, die es darüber gibt, müssen nicht in die richtige Richtung gehen, können einfach grundfalsch sein.“ Man müsse in alle Richtungen ermitteln, betonte Dobrindt. Sicher sei jedoch, dass es keine Amateure gewesen seien, sondern möglicherweise „fremde Mächte“, die sich mit Sprengstoff ausgekannt hätten: „Wir haben es hier mit professioneller Technik zu tun.“

Außerdem könne man davon ausgehen, dass die Hintermänner die Abwehrtechnik kennen. Dobrindt sprach von einem „Wettlauf oder ein Wettrüsten im Bereich der hybriden Bedrohung“, für die man sich bereits in den vergangenen Monaten aufgestellt habe. Auch künftig seien solche hybriden Bedrohungsversuche nicht auszuschließen.