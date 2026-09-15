Oleg L. soll die Logistik des missglückten Sprengstoffanschlags in Leipzig geplant haben. Recherchen enthüllen seine Verbindung zu einem Oberst des russischen Militärgeheimdienstes GRU – einem Experten für hybride Attacken.

Von Manuel Bewarder, Jörg Diehl, Florian Flade, Roman Lehberger und Jörg Schmitt, München