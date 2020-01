Demonstration in Leipzig eskaliert

Die Polizei forderte Demonstranten in Leipzig auf, das Abbrennen von Pyrotechnik zu unterlassen.

Etwa 1300 Menschen haben der Polizei zufolge am Samstagabend in Leipzig gegen das Verbot der Plattform "Linksunten.Indymedia" protestiert. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Nachdem eine Kundgebung noch friedlich blieb, eskalierte die Demonstration im Anschluss.

Demonstranten schlugen mit Steinen gegen Schaufenster. Eine Haltestelle wurde zerstört - aus einer Gruppe flogen Steine auf Polizeiwagen. Zudem warfen Demonstranten Böller auf Polizisten. Die Polizei forderte die Menschen auf, das Abbrennen von Pyrotechnik zu unterlassen und Vermummung abzulegen. Später löste die Versammlungsleitung die Demonstration auf, weil die Sicherheit nicht mehr gewährleistet war. Etwa 200 verbliebene Demonstranten zogen dennoch teilweise vermummt Richtung Connewitz.

Es war bisher recht ruhig bei #le2501. Zwischendurch werden allerdings Fackeln gezündet, Böller fliegen. @PolizeiSachsen hält sich zurück und sichert nach vorn ab. pic.twitter.com/kAYhHavtKd — Antonie Rietzschel (@arietzschel) January 25, 2020

Zuvor hatten sich die Demonstranten vor dem Bundesverwaltungsgericht versammelt. Dort wird kommenden Mittwoch über Klagen gegen das Verbot der Plattform "Linksunten.Indymedia" verhandelt. Redner kritisierten das Verbot durch das Bundesinnenministerium 2017 als Anschlag auf "linke, emanzipatorische Projekte".

Mit Blick auf die Diskussion um die Ausschreitungen in Connewitz in der Silvesternacht und den dortigen Polizeieinsatz war die Polizei an diesem Abend bemüht, deeskalierend zu wirken. Zahlreiche Kommunikationsteams waren im Einsatz. 45 Minuten nach Auflösung der Versammlung wurde eine neue Demonstration angemeldet, die von den Behörden auch genehmigt wurde.