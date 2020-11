Nach der Absage einer Kundgebung von Kritikern der Corona-Maßnahmen hat sich die Lage in Leipzig am Samstag unübersichtlich dargestellt. In der Innenstadt kam es immer wieder zum Aufeinandertreffen gegensätzlicher Lager, wie unter anderem die Polizei am Nachmittag auf Twitter mitteilte. "Unsere Einsatzkräfte trennen die Personengruppen", hieß es. Den Angaben zufolge gab es auch Angriffe auf Polizisten - Details wurden dabei nicht genannt. Die Lage sei sehr dynamisch.

"Unser Ziel muss jetzt sein, gewalttätige Auseinandersetzungen zu verhindern", sagte ein Polizeisprecher, wie in einem Video der Leipziger Volkszeitung zu sehen war. Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung sprach von einem "Katz-und-Maus-Spiel". Es gebe eine angespannte Situation, die die Polizei aber gut im Griff habe, sagte der SPD-Politiker. "Wir haben die Chance, dass es ruhig bleibt." Eine angemeldete Kundgebung von Kritikern der Corona-Politik war am Samstag überraschend abgesagt worden, obwohl schon Hunderte Menschen vor Ort waren.

Der Leipziger Polizei zufolge hatte der Versammlungsleiter seine Anmeldung zurückgezogen. Die vorher genehmigte Anzahl von 500 Personen sei zu diesem Zeitpunkt auf dem Kurt-Masur-Platz schon erreicht gewesen. Grund für die Zurücknahme sei dann ein unvollständiges Attest zur Maskenbefreiung des Versammlungsanmelders gewesen, das von der Versammlungsbehörde so nicht akzeptiert worden sei.

Parallel beteiligten sich zahlreiche Menschen in der Innenstadt an mehreren Gegenprotesten gegen die ursprünglich geplante Kundgebung. Nach der Absage verteilten sich verschiedene Gruppen in der Stadt. Jung appellierte an die Menschen, friedlich zu bleiben. Die Absage der geplanten Demonstration von Gegnern der Corona-Maßnahmen wertete er auch als Erfolg der Gegendemonstranten. "Man kann mit Recht stolz sein, dass mehr als 1000 Menschen friedlich, mit Abstand und Atemschutz demonstriert haben", sagte er. Zu der dann abgesagten Kundgebung gab es nach Angaben von Jung auch "Anreisebewegungen" aus Thüringen. Am Hauptbahnhof hatten sich dem Politiker zufolge mehrere Rechtsextremisten versammelt, darunter auch Hooligans und Anhänger von Kameradschaften. Die Hälfte sei wieder abgereist.

In Hannover haben am Samstag mehr als 900 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Veranstalter der Protestkundgebung im Stadtzentrum war die Organisation "Querdenken", die in vielen Städten Proteste gegen die aktuelle Politik im Kampf gegen die Pandemie organisiert. Mehr als 300 Menschen beteiligten sich an Gegenkundgebungen, darunter rund 120 Linksautonome, die zu einem spontanen Protest an die Polizeiabsperrung der "Querdenker"-Demonstration drängten. Die Polizei rief zum Halten von Abstand auf und drängte die Gegendemonstranten einige Dutzend Meter zurück. Zu möglichen Festnahmen konnte die Polizei zunächst nichts sagen. Im Bereich der "Querdenker"-Demo wurde zwischenzeitlich mutmaßlich von Gegnern Pyrotechnik gezündet, Beamte hielten die Lage aber unter Kontrolle.

In Bochum nahmen am Samstag nach Angaben der Polizei in der Spitze rund 500 Menschen an einer Kundgebung gegen die Corona-Maßnahmen teil. Die Lage blieb den Angaben zufolge friedlich. Demnach gab es keine gravierenden Verstöße gegen die Auflagen und auch von Seiten der Gegendemonstration keine Probleme. Zu der Gegendemo kamen nach Polizeiangaben rund 300 Menschen. Veranstalter der Demo gegen die Corona-Maßnahme war die Initiative "Querdenken 234 Bochum". Nach Angaben eines Polizeisprechers trat auch wie geplant "Querdenken"-Gründer Michael Ballweg auf.

Die von der "Querdenken"-Bewegung angekündigte Demonstration auf der Theresienwiese in München hat derweil am Samstag nicht stattgefunden. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, gab es "vereinzelt Zulauf", den Menschen sei jedoch ein Platzverweis erteilt worden. Die Veranstalter hatten eine Kundgebung mit bis zu 30 000 Teilnehmern angemeldet. Die Stadt München untersagte das und wurde am Freitag vom Verwaltungsgericht bestätigt. Dagegen fand in Kempten am Samstag eine genehmigte "Querdenken"-Demonstration im Illerstadion statt. Rund 1200 Menschen kamen laut Polizeiangaben zu der Kundgebung. Zwischenfälle wurden zunächst nicht bekannt. An einer Gegendemonstration beteiligten sich etwa 200 Menschen, wie ein Sprecher sagte.