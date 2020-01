Leipzig-Connewitz:Wer wir eigentlich sind

Das alte Spiel am Basketballplatz: Die einen sprayen etwas auf die Wand, die anderen übermalen es, dann sprayen die einen es noch mal. Sie fanden das hier in Leipzig lange eher lustig.

Eine Geschichte über Connewitz könnte gleich auf dieser spärlich begrünten Verkehrsinsel beginnen. Weil ja hier die Geschichte des Stadtteils so gut sichtbar ist, in Form einer Säule aus Porphyr und Sandstein, fünf Meter hoch, darauf ein Andreaskreuz und die Jahreszahl 1536. Einst markierte sie das Ende des Leipziger Stadtrechtsbereichs. Mittlerweile treffen "am Kreuz" sieben Straßen aufeinander - und manchmal auch Polizisten und Steinewerfer. Deshalb wird heute wieder vor "rechtsfreien Räumen" gewarnt. Deshalb beginnen die meisten Geschichten über Connewitz drüben am Basketballplatz.