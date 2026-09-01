Nach wochenlanger Analyse von Ermittlern und Geheimdiensten verdichten sich nach dem Sprengdrohnen-Anschlag von Leipzig die Hinweise auf einen Auftrag aus Russland. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung wollen Außenminister Johann Wadephul (CDU) und Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) noch am Dienstag bekannt geben, dass russische Geheimdienste maßgeblich hinter der Attacke stecken dürften.
BundesregierungDie Spur des Anschlags von Leipzig führt nach Russland
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Die Bundesregierung will Moskau für den versuchten Sprengstoffanschlag auf dem Flughafen von Leipzig verantwortlich machen. Auch über Gegenreaktionen wird bereits gesprochen.
Von Markus Balser und Daniel Brössler, Berlin
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