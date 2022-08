Im Leipziger Stadtteil Lausen-Grünau ist ein Brandanschlag auf eine Unterkunft für Geflüchtete verübt worden. Unbekannte Täter warfen in der Nacht zum Samstag mehrere Brandsätze gegen eine Hauswand, wie ein Sprecher des Landeskriminalamtes (LKA) mitteilte. Sicherheitskräfte hätten "ein punktuelles Feuer" schnell löschen können, so dass nur geringer Sachschaden entstanden sei (). Verletzt wurde niemand. Sachsens Innenministerium kündigte eine verstärkte Bewachung aller Asylbewerberunterkünfte an. Das LKA konnte zunächst keine Angaben zu den Tätern in Leipzig machen. Die Ermittler baten um Hinweise, ein politischer Hintergrund könne nicht ausgeschlossen werden. Sachsens Innenminister Armin Schuster nannte es ein Alarmzeichen, "dass solch menschenverachtende Straftaten nicht der Vergangenheit angehören". Es sei auch den Sicherheitskräften der Unterkunft zu verdanken, dass keine Menschen zu Schaden gekommen seien.