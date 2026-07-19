Jens Spahn hat es gezeigt: Für Paare mit Kinderwunsch sind die USA ein wichtiges Land, aber ein teures. Auch deshalb boomt schon lange der Markt in der Ukraine, nicht einmal der Krieg hat ihn zerstört.

Mit Shannon Boff fing alles an, vor 40 Jahren war das, in den USA. Boff war eine junge Mutter aus Redford Township in Michigan, als sie 1986 ein weiteres Kind auf die Welt brachte. Nur war es diesmal nicht ihr leibliches. Shannon Boff gilt als die erste Leihmutter der Welt. Die Eltern kamen aus New York. Sie wären ohne Boff kinderlos geblieben.