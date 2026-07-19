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LeihmutterschaftWarum ein deutsches Paar für ein Kind in die Ukraine will

Lesezeit: 4 Min.

Wenn eine eigene Schwangerschaft nicht möglich ist, suchen manche Paare nach einer Leihmutter, doch in Europa sind die Möglichkeiten dafür sehr begrenzt.
Wenn eine eigene Schwangerschaft nicht möglich ist, suchen manche Paare nach einer Leihmutter, doch in Europa sind die Möglichkeiten dafür sehr begrenzt. Mariia Zotova/Getty Images

Jens Spahn hat es gezeigt: Für Paare mit Kinderwunsch sind die USA ein wichtiges Land, aber ein teures. Auch deshalb boomt schon lange der Markt in der Ukraine, nicht einmal der Krieg hat ihn zerstört.

Von Frank Nienhuysen

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Mit Shannon Boff fing alles an, vor 40 Jahren war das, in den USA. Boff war eine junge Mutter aus Redford Township in Michigan, als sie 1986 ein weiteres Kind auf die Welt brachte. Nur war es diesmal nicht ihr leibliches. Shannon Boff gilt als die erste Leihmutter der Welt. Die Eltern kamen aus New York. Sie wären ohne Boff kinderlos geblieben.

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:Wunschkind ohne Eltern

Wegen einer Behinderung kann Svenja Steinke keine Kinder bekommen – und beauftragt eine Leihmutteragentur in Ghana. Als sie das Kind schließlich im Arm hält, der Schock: Sie darf ihre Tochter nicht mit nach Deutschland nehmen.

SZ PlusVon Carolin Fries

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