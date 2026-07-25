Dass Jens Spahn sich für eine Leihmutter entschieden hat, um seinen Kinderwunsch zu erfüllen, hat große Debatten ausgelöst. Zunächst eine personelle Diskussion, die Spahn den Unionsfraktionsvorsitz gekostet hat. Aber es gab und gibt seitdem auch eine gesellschaftliche Debatte: Wie sollte Leihmutterschaft in Deutschland geregelt sein?

Darüber spricht in dieser Folge von „Auf den Punkt“ Rechtswissenschaftlerin Friederike Wapler von der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz. Sie hat im Auftrag der Ampelregierung 2024 in der Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin das Thema „Leihmutterschaft“ federführend koordiniert. Sie sagt: „Die Debatte um die Leihmutterschaft ist, wie eigentlich alles, was mit Fortpflanzung zu tun hat, sehr schnell sehr moralisch aufgeladen. Das finde ich schade.“

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Moderation, Redaktion: Johannes Korsche

Redaktion: Ann-Marlen Hoolt

Produktion: Julius Zimmer

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über Phoenix (YouTube).

Redaktionsschluss war Freitag, 24.07.2026, um 13 Uhr.

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