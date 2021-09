In Deutschland werden trotz Lehrkräftemangels Tausende zugewanderte Lehrerinnen und Lehrer nicht eingestellt. Sie hätten keine Perspektive, in ihrem Beruf weiter zu arbeiten, heißt es in einer Studie der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). "Tausenden zugewanderten Lehrerinnen und Lehrern wird der Weg an die Schulen verbaut", kritisiert die Gewerkschaft. "Von bundesweit rund 2500 Anträgen pro Jahr werden nur etwa 500 anerkannt", erläuterte Studienautor Roman George in Frankfurt. "Jahr für Jahr könnten nach unseren Schätzungen aber bundesweit bis zu 1375 migrierte Lehrkräfte eine volle Lehramtsbefähigung erhalten." Dieses Potenzial werde "verschleudert", obwohl der Bedarf gerade in einer Migrationsgesellschaft mit einer "vielfältigen, diversen Schülerschaft" wachse. Die GEW-Bundesvorsitzende Maike Finnern betonte, Deutschland stehe mittelfristig vor einem dramatischen Lehrkräftemangel. "250 000 Lehrkräfte fehlen wahrscheinlich in den nächsten zehn Jahren", sagte sie.