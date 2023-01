Der Deutsche Philologenverband (DPhV) und die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) warnen davor, wegen des Lehrermangels die akademischen Ansprüche in der Ausbildung abzusenken. "Wir brauchen bei der schulischen Qualität keinen Wettbewerb nach unten", sagte die Vorsitzende des DPhV, Susanne Lin-Klitzing, einer gemeinsamen Stellungnahme zufolge. Sie verwies auf die Pläne mehrerer Bundesländer, künftig Seiten- und Quereinsteiger an den Schulen einzustellen, die lediglich über einen Bachelor-Abschluss verfügen - und nicht wie bislang erforderlich über einen Master oder ein Staatsexamen. "Wir erwarten, dass die Kultusministerkonferenz diese Niveauabsenkung für die Lehrkräftebildung nicht zulässt", so Lin-Klitzing. Akademische Standards bei Seiten- und Quereinstieg ins Lehramt seien "nicht verhandelbar", heißt es in der Stellungnahme.