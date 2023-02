Was tun wir uns da an?

Von Lilith Volkert

Alle Gründe, warum Anja Störmann Lehrerin werden möchte, findet sie im Klassenzimmer. Die 27-Jährige arbeitet gerne mit Kindern und Jugendlichen, sie mag ihre Fächer Spanisch und Geografie. Alle Gründe, die sie abschrecken, liegen außerhalb des Unterrichts: wenig Zeit, viele Verwaltungsaufgaben, schlechte Ausstattung, die steigenden Erwartungen von Eltern und Politikern. Die Lehramtsstudentin der Universität Potsdam sitzt gerade an ihrer Masterarbeit - und überdenkt ihr Berufsziel: "So, wie sich die Lage an den Schulen gerade entwickelt, frage ich mich immer mehr, ob ich das schaffe. Und ob ich es so überhaupt möchte." Mit diesen Zweifeln ist sie nicht allein.