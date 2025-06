An den Schulen in Deutschland unterrichten immer mehr Lehrerinnen und Lehrer ohne anerkannte Lehramtsprüfung. Im Schuljahr 2023/24 waren 10,5 Prozent der Lehrkräfte an allgemeinbildenden Schulen sogenannte Quer- oder Seiteneinsteiger, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Mittwoch mit. Das sind etwa 77 600 der insgesamt 739 500 Pädagoginnen und Pädagogen. Damit hat sich ihr Anteil in den vergangenen neun Jahren nahezu verdoppelt. Noch höher ist der Anteil der Quer- und Seiteneinsteiger an beruflichen Schulen. Hier hatten 16,6 Prozent der insgesamt 123 800 Lehrkräfte keine anerkannte Lehramtsprüfung.