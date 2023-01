In Brandenburg sollen künftig Seiteneinsteiger ohne Masterabschluss unterrichten können. Gebot der Stunde? Oder Ausverkauf des Lehrberufs? Der Widerstand ist jedenfalls groß.

Von Paul Munzinger

Der Brandenburger Bachelor-Lehrer hat noch keine einzige Klasse unterrichtet, doch ein bisschen berühmt ist er trotzdem schon. Man könnte auch sagen: berühmt-berüchtigt. Denn der Plan der Landesregierung in Potsdam, bei Seiteneinsteigern künftig nicht mehr auf einen Master- oder Diplomabschluss zu bestehen, steht derzeit im Zentrum einer Debatte über die Lehrerausbildung in Zeiten des Personalmangels. Die Frage lautet, nur leicht zugespitzt: Wie viele Abstriche bei der Qualität sind erlaubt, damit am Ende überhaupt jemand vor der Klasse steht?