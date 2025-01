Von Ronen Steinke, Berlin

Am 17. Februar soll an den bayerischen Schulen ein neuer Schwung Referendarinnen und Referendare seinen Dienst antreten. Auch an den Gymnasien werden dann zahlreiche Nachwuchskräfte erwartet. Aber eine, die sich Hoffnungen gemacht hatte, wird dann nicht dabei sein. Die 28 Jahre alte Lisa Poettinger darf nicht Referendarin werden.