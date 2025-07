Kleine Japan-First-Bewegungen mit Anti-Ausländer-Politik werden immer stärker, vor der Oberhauswahl muss Premierminister Ishiba deshalb um seinen Job fürchten. Besuch bei Studierenden, die etwas gegen die Unzufriedenheit im Land unternehmen.

Von Thomas Hahn, Niigata

In der Bibliothek des Igarashi-Campus an der Universität Niigata sitzen vier lebendige Beweise dafür, dass man eben doch etwas tun kann gegen den japanischen Frust vor der Oberhauswahl am Sonntag. Die Studierenden Yumi Oiwa, 20, Fuzuki Iwata, 20, Honoka Hattori, 18, und Akinori Nemoto, 22, sind gekommen, um die Tafel Soleil für bedürftige Kommilitoninnen und Kommilitonen zu erklären. Yumi Oiwa und Fuzuki Iwata verfolgten die Idee im Rahmen ihres Studiums am College für Kreativforschung. Iwata hatte zuvor mit einer Uni-Gruppe, die er gegründet hatte, herausgefunden, „dass das Essen ein Problem ist“. Im Mai folgte eine genauere Umfrage unter 171 Studierenden. 19 Prozent der Befragten gaben dabei an, nur zwei oder weniger Mahlzeiten am Tag zu haben. Der Bedarf war damit geklärt.