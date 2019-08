7. August 2019, 18:37 Uhr Lebensmittel Gesetz gegen Verschwendung

Hamburg will im Bundesrat eine Gesetzesinitiative gegen Lebensmittelverschwendung einbringen. Das kündigte Verbraucherschutzsenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD) am Mittwoch in Hamburg an. Damit sollten Lebensmittelbetriebe des Handels ab einer bestimmten Größe verpflichtet werden, noch genießbare Ware an gemeinnützige Organisationen abzugeben. Millionen Tonnen an einwandfreien Lebensmitteln landeten in Deutschland im Abfall, so die Senatorin. Das zeige, dass das auf Freiwilligkeit basierende System für Spenden nicht ausreiche. Die Hamburger Gesundheitsbehörde verweist in diesem Zusammenhang auf eine Studie des World Wide Fund For Nature (WWF), wonach in Deutschland jährlich etwa 18 Millionen Tonnen Nahrungsmittel entsorgt werden. 2,58 Millionen Tonnen entstehen demnach im Groß- und Einzelhandel. Hiervon seien 2,4 Millionen Tonnen vermeidbar, hieß es.