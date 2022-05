Nur jeder zehnte Bundesbürger kann sich einer Umfrage zufolge vorstellen, später im Alter in einem Pflegeheim versorgt zu werden. 90 Prozent dagegen wollen lieber im eigenen Zuhause gepflegt werden, wie aus der bislang größten Studie zur häuslichen Pflege hervorgeht, die der Sozialverband VdK am Montag in Berlin vorgestellt hat. Von den Pflegebedürftigen selbst wollen demnach sogar nur 2,3 Prozent ins Pflegeheim. Bundesweit wurden den Angaben zufolge im vergangenen Jahr rund 56 000 Menschen online befragt, davon rund 27 000 pflegende Angehörige und 6500 Pflegebedürftige. Insgesamt gibt es in Deutschland aktuell 4,1 Millionen Pflegebedürftige. Davon werden 80 Prozent oder 3,3 Millionen Menschen zu Hause von nahestehenden Menschen versorgt, entweder von diesen allein oder mit Hilfe von ambulanten Pflegediensten.